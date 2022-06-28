جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قالت الداخلية الكويتية إن القرار الصادر بناء على توجيهات وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يأتى فى ضوء إعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية تستهدف مصلحة العمل وتطويره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الكويت توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.