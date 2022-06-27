20 ألف ريال تمويل أونلاين للسعودي والمقيم بدون كفيل بفترة سداد 60 شهر بدون رسوم

يفضل العديد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل أراضي السعودية الحصول على التمويل الشخصي المتاح عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل لأنه مقدم بكافة الخدمات والمزايا التمويلية المتاحة لهم عن طريقة الشركة حيث وفرت لهم أفضل تمويل ميسر إسلامي متوافق مع الأحكام وضوابط الإسلامية في المملكة كذلك بدون أجور وكالة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر وغير ذلك من المزايا المتوفرة لهم ومنها توفير التمويل الشخصي بفترة سداد 60 شهر بدون رسوم إدارية وبدون أشتراط توفير كفيل غارم سعودي الجنسية.

الشروط التي يجب تطبيقها عند طلب التمويل الشخصي عبر شركة اليسر

يجب على كافة العملاء المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل توفير الدخل الشهري الثابت وفترة العمل المطلوبة وغيرها من الضوابط الواجبة لكي يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم على التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل وبدون شرط دفع رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه حتى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل الشخصي لذلك أتاحت الشركة كافة الشروط المطلوبة عبر الموقع الرسمي التابع لها ومنها:

يطلب التمويل الشخصي توفير مدة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تطلب توفير راتب شهري محدد يساوي 5 آلاف ريال سعودي.

التمويل الأصغر يحتاج توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 حتى 60 سنه.

العامل في القطاع العسكري التقديم له متاح حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

يحتاج التمويل الشخصي من العملاء السعوديين والمقيمين من كافة الجنسيات المختلفة تحديد المبلغ التمويلي على حسب الضوابط والأحكام المطلوبة.

يمنح التمويل للسعودي بدون كفيل حتى 20 ألف ريال سعودي

يعطى التمويل الشخصي للمقيم في المملكة بدون موافقة الكفيل حتى 10 آلاف ريال سعودي.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل