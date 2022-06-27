نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريباك نتائج كونكور 2022 موريتانيا عبر منثة وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كونكور 2022 موريتانيا ، من المقرر أن تعلن وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عن لوائح كونكور 2022 امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية عبر موقع موريباك في الساعات القليلة المقبلة، علما أن الطلاب في موريتنا اجتازوا مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية على مستوى عموم التراب الوطني بداية من يوم الاثنين 6 يونيو 2022 في ظروف حسنة وتحت إجراءات احترازية مشددة فرضتها الوزارة، وبمجرد الانتهاء من الاختبارات عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا عمليات بحث رهيبة عن رابط وطريقة استخراج لوائح ونتائج كونكور 2022 عبر الموقع الرسمي mauribac 2022 وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

نتائج كونكور 2022 موريتانيا

كما أكدنا لكم سابقا فإنه من المرجح أن تعلن وزارة التهذيب الوطني في الدولة الإسلامية الموريتانية عن نتائج كونكور 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي موريباك، حيث سعت الوزارة منذ بداية العام الدراسي الجديد لتطوير المنظومة التعليمية وكذلك أتاحت الدراسة عن بعد ومعرفة نتائج الطلاب لكافة المستويات التعليمية بكل سهولة وبشكل إلكتروني عبر اتباع خطوات بسيطة سنذكرها لكم في الفقرة التالية من هذا المقال.

وقد أعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عبر موقع إدارة الامتحانات والمسابقات كونكور 2022 نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية في كل من ولاية نواكشوط الشمالية، نواكشوط الغربية، نواكشوط الجنوبية، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كوركول، لبراكنه، ترارزه، آدرار، داخلت نواذيبو، تكانت، كيدي ماغا، تيرس الزمور، انشيري، الولايات الداخلية

موقع موريباك لوائح كونكور 2022

نوفر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج نتائج كونكور موريتانيا عبر منصة موريباك موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي الذي يتوفر على جميع الخدمات الإلكترونية التي تهم الطالب أو الولي وللاستعلام عن النتائج الخاصة بمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية ما عليكم سوى تطبيق الخطوات التالية:

أول خطوة يجب على الطالب أو الولي القيام بها وهي الدخول موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

في الخطوة الموالية ومن الواجهة الرئيسية للموقع أنقر مباشرة على نتائج امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية 2022

يجب على التلميذ اختيار الولاية التي يتبع لها

تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي اليها التلميذ حاليا

اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

واخيرا الضغط على علامة بحث ستظهر نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2022.

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2022

يستطيع الطالب الاطلاع على نتائج كونكور 2022، عبر منصة موريباك. التي استحدثتها وزارة التهذيب الوطني، وللحصول على نتيجة الطالب ما عليكم سوى تطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/ كتابة الرقم السري الخاص بالطالب ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب بعدها يتم إدراج رقم المقعد الخاص بالتلميذ أخيرا النقر على عبارة عرض النتائج.

علاوة على ذلك اكد موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي موريباك mauribac concour انه يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية كونكور 2022 بشكل الكتروني ودون عناء التنقل إلى المدارس من خلال تطبيق جميع الخطوات المعلن عنها من قبل الوزارة في الأيام القليلة الماضية والتي وضحناها لكم بشكل مفصل في اعلى المقال.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه بشكل مفصل أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام والاطلاع على نتائج كونكور 2022 في موريتانيا.