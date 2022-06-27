link استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول العراق epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 في الدور الأول العراق، حيث يجرى بحث مكثف على جوجل، من الطلاب وأولياء الأمور، ينتظرون أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية، باعلان نتيجة الثالث المتوسط، علي مستوي كافة المحافظات، حيث أن اللجان المصححة للاختبارات والتابعة لوزارة التربية والتعليم تستعد حاليا لإتمام عمليات التصحيح ومراقبة ملاحظات الاختبارات، و في ضوء اعتماد نتائج السنة الثالثة المتوسط بالدور الأول المتواجدة على جميع المدارس في جميع أنحاء العراق ، حيث تم التأكيد على أن نتائج الطلاب ستبدأ في النشر إلكترونياً فور الانتهاء من هذه العمليات.

نتائج الثالث المتوسط 2022 في الدور الأول العراق

ينتظر الطلاب تفعيل رابط نتائج الثالث المتوسط 2022، للحصول على نتائج امتحانات لجميع الطلاب، حيث تم اجراء الاختبارات للثالث المتوسط، من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، بداية من يوم الثاني عشر من شهر حزيرات حيث استمر سير الامتحان حتي الثاني والعشرين من نفس الشخص، وكان الغرض منه هو أن يتم تقييم معرفة الطلاب ومهاراتهم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وكيمياء الفيزياء وكذلك في مادة الانسان وصحته

جدير بالذكر أن هناك ازدياد عبر محرك بحث من جميع الطلاب في كل مكان لاستخراج هذه النتائج، والتي من أجلها يجب تفعيل موقع الوزارة وذلك من مساعدة جميع الطلاب والطالبات من العراق للوصول إلى هذه النتائج بمجرد إدخال أسمائهم وأرقام امتحاناتهم فقط. حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصحيح في غضون أيام قليلة بعد ذلك سوف يكون إصدار تقرير النتائج الرسمي، حيث من المنتظر أن يتم اعلان نتائج الثالث المتوسط علي مستوي كافة المحافظات العراقية، حيث سيتم ظهور نتيجة الثالث المتوسط لمحافظة كركوك، كما من المقرر اعلان نتائج المتوسط محافظة كربلاء، وسوف يتم استصدار الثالث المتوسط لمحافظة البصرة وهي من المحافظات الكبيرة في العراق، كما سيتم اظهار النتائج الخاصة بالثالث المتوسط لمحافظة الكرخ الأولي ومحافظة الكرخ الثانية ومحافظة الكرخ الثالثة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

نتابع لكم عبر هذا المقال كيفية قيام طلاب العراق بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 ​​، الدور الاول، حيث سنشرح لكم بالخطوات كيف يمكن للطالب أن يحصل علي نتيجته فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقية علي مستوي المحافظات العراقية ونتابع بالخطوات كالتالي: