ملك الأردن وولى العهد يوجهان ببذل أقصى الجهود للتعامل مع حادث العقبة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد التليفزيون الأردنى، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة "جلالة الملك عبدالله الثَّانى وسموّ ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله يتابعان حيثيَّات حادثة العقبة منذ بدايتها، ويوجِّهان لبذل أقصى الجهود للتَّعامل معها".

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى، قبل قليل، أن الوضع فى العقبة تحت السَّيطرة، بعد حادث تسرب غاز الكلورين السام الذى أودى بحياة 12 شخصا، وأصاب 260 شخصا.