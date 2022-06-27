- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام قوله: إنه وأثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع.
وأضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج، قبل أن يؤكد لاحقًا أن "المختصين وفريق المواد الخطرة فى الدفاع المدنى ما زالوا يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع ضحايا حادث تسرب غاز بالعقبة الأردنية لـ 12 وفاة و260 إصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.