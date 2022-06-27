عاجل.. ارتفاع ضحايا حادث تسرب غاز بالعقبة الأردنية لـ 12 وفاة و260 إصابة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام قوله: إنه وأثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع.

وأضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج، قبل أن يؤكد لاحقًا أن "المختصين وفريق المواد الخطرة فى الدفاع المدنى ما زالوا يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة".