ممثل الصناعات الكيماوية بالأردن: 20 طنا من الكلورين المسيل سببت الحادث

جدة - نرمين السيد - قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل فى غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، إن تراكيز غاز الكلورين ستنخفض تدريجياً فى الجو خلال الساعات المقبلة، مما يقلل الخطر على البيئة المحيطة، مشيراً إلى أن حادثة العقبة، نتجت من حاوية تحوى قرابة 20 طنا من غاز الكلورين المسيّل المضغوط عالياً.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح البس فى تصريح اليوم الاثنين، أن غاز الكلورين أساسى لمختلف الاستخدامات فى مختلف دول العالم، خاصة لعمليات تعقيم مياه الشرب، ولا يوجد له بديل.

ولفت إلى أن هذا النوع من الحاويات تنقل بنظام التحميل المباشر إلى الحاويات، مؤكداً أن هذا الغاز لا ينفجر ولا يحترق.

وأضاف أن الكلورين يستخدم فى صناعات كيماوية وبتروكيماوية وعضوية، وفى الغالب لغايات صحية وتعقيمية لدورات المياه فى أبراج التبريد والتسخين فى البنية الصناعية، بالإضافة لاستخدامات مواد التنظيف المنزلية بتراكيز أخف ومختلفة.

وأشار إلى أن هذا النوع من المواد يسبب اختناقاً فورياً مؤدياً للوفاة للمحيطين به مباشرة فى حال تسربه، وتخف الأضرار تدريجياً لمن هم أبعد، إذ تشمل الحكة والإحمرار بالعينين، والتهابا فى الجهاز التنفسى.