رئيس الوزراء الأردنى يعلن السيطرة على موقع تسرب الغاز بالعقبة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أنه تمت السيطرة على الوضع فى العقبة، بعد حادث تسرب غاز الكلورين السام من إحدى الصهاريج والذى تسبب فى مقتل 12 أشخاص وإصابة 260 شخصا.





وحسبما أفاد التليفزيون الأردنى، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة "الوضع فى العقبة تحت السَّيطرة، وكلَّفت وزير الصحَّة بوضع كلِّ الإمكانات اللَّازمة بتصرُّف المستشفيات الموجودة فى مدينة العقبة للتَّعامل مع الحادثة". وأضاف الخصاونة "كلَّفت وزير الدَّاخليَّة ليرأس فريقًا للتَّحقيق يضمُّ كلَّ جهات الاختصاص؛ للوقوف على ما جرى بدقَّة فى هذا الحادث المؤسف، وضمان توفير أقصى درجات السَّلامة العامَّة لأبنائنا العاملين فى الموانئ".

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