نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 وموعد الاعلان عن النتائج رسميا عبر موقع فضاء الاولياء بالدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البيام في الجزائر ، أنهى مختلف طلاب مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر كافة الاختبارات الخاصة بهم وذلك منذ أسبوعين على الأقل وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم عن إعلان نتائج البيام في الجزائر وذلك من خلال منصاتها المخصصة لهذا الغرض والتي أطلقتها منذ عامين من أجل راحة الطلاب و واليالاء الأمور حيث تم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات دون شكوى من الطلاب حول هذا الأمر وسوف يتم اعتماد النتائج رسميا اليوم عصرا.

نتائج البيام في الجزائر

تعتمد الآن وزارة التعليم في الجزائر على منصاتها الإلكتروني والتي قد أعلنت عن إطلاقها منذ فترة من أجل ظهور وعرض وطباعة النتائج التعليمية في مختلف المراحل وكذلك رفع الشهادات التعليمية فور صدورها حيث سوف يتم رفع نتائج البيام بشكل رسمي على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بجانب موقع فضاء أولياء التلاميذ من أجل حماية الطلاب من خطر التزاحم في الحصول على النتائج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومن أجل ذلك سوف نقوم من خلال السطور الآتية على شرح خطوات الحصول على نتائج البيام برقم التسجيل .

نتائج البيام في الجزائر

للحصول على نتائج البيام الخاصة بطلاب الجزائر كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى أحد مواقع وزارة التعليم الجزائرية ومن ثم إنشاء حساب خاص بك وكتابة كافة البيانات الرسمية الخاصة بك مع التأكيد على صحة تلك البيانات وبعد الإعلان عن النتائج سوف تستطيع من خلال حسابك بالموقع من الحصول على تلك النتائج وكشف بنقاط البيام الخاص بك أو بأحد أبنالاءك الطلاب في تلك المرحلة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات

ومن أجل الحصول على النتائج عبر موقع الديوان الوطني اللامتحانات والمسابقات كل ما عليك هو القيام بالآتي :-

تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات

اختيار نتائج البيام واختيار المدرسة التابع لها

كتابة رمز التسجيل وكلمة المرور الخاص بك

كتابة اسم المدرسة التابع لها والولاية

الضغط على كلمة عرض النقاط

نتائج البيام الجزائر 2022

ومن الجدير بالإشارة إلى أن نسبة النجاح هذا العام هي الأعلى على مستوى مختلف الولايات الجزائرية حيث إن النسبة قد وصلت إلى 70 بالمئة في معظم الولايات كما وصلت ولاية تيزي وزو إلى 80 بالمئة من نسبة الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات هذا وقد أعلنت وزارة التعليم الجزائرية منذ لحظات عن تفعيل النتائج عبر منصاتها بالكامل وذلك بعد اعتماد نتائج البيام بشكل رسمي وذلك من خلال رقم التسجيل الخاص بكل طالب حيث يستطيع الطالب أو ولي الأمر الحصول على كشف النقاط الخاص بالبيام أو شهادة المرحلة المتوسطة في الجزائر دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة سواء كان من المترشحين المتمدرسين أو المترشحين الأحرار.

مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعتبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أحد أهم المواقع التعليمية الرسمية في الجزائر حيث تعتمد عليه وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر على تقديم كافة خدمات التسجيلات وسحب النقاط واستدعاء النقاط وغيرها من مختلف الخدمات التعليمية في الجزائر حيث يتم طرح نتائج البيام والباك والسينكام وغيرها من النتائج التي يهتم بها كل طالب جزائري على اختلاف مراحلهم التعليمية