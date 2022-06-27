نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج البيام 2022 حسب رقم التسجيل وخطوات الحصول على كشف النقاط عبر موقع bem onec dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج شهادة البيام 2022، يستعد كافة الطلاب في الصف الرابع المتوسط ​​في جميع المدن والولايات في الجزائر إعلان نتائج البيام وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الجزائرية والتي قد أكدت أنه وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى 2022، من نتائج البيام لكل الطلاب وذلك عبر موقع فضاء أولياء الأمور.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر منذ قليل اعتماد نتائج البيام دورة 2022 وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الوزارة لهذا السبب حيث يستطيع الآن كلا من المترشحين المتمدرسين وكذلك المترشحين الأحرار وذلك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ المخصص للنتائج وكذلك موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ويمكنكم من خلال الخطوات الموضحة بالأسفل الحصول على تلك النتائج

نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022 bem

اكتمل امتحان شهادة التعليم المتوسط في الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية حيث استمرت الامتحانات في كافة ولايات الجزائر لمدة 3 أيام فقط وفيها خضع الطلاب خلال هذه الفترة لامتحانات في جميع الأقسام والمواد الدراسية التي تم إقرارها عليهم هذا العام، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الوطنية، فقد تم الانتهاء من جميع الامتحانات الخاصة للطلاب وسوف يتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية .

لا تزال عمليات البحث جارية حول نتائج البيام المعدل في الجزائر برقم التسجيل وذلك بعد إعلان وزارة التربية الوطنية اعتماد النتائج بشكل رسمي بالأمس الموافق 26 يونيو 2022 وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح حيث أوضحت الوازرة ان نسب النجاح هذا العام وصلت إلى 70 بالمئة وهي نسبة كبيرة عن العام الماضي

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2022 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

ويستطيع كل طالب من طلاب المرحلة المتوسط في الجزائر ( البيام المعدل 2022) من استخراج كشف نقاط بكل المواد الدرسية وذلك من خلال الخطوات البسيطة التي سوف نعمل على توضيحها وهي على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بك كطالب في المكان المخصص

قم بكتابة الرقم السري

القيام بحل المسألة البسيطة

قوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

نسبة نجاح شهادة التعليم المتوسط 2022 بولايات الجزائر

ومن الجدير بالإشارة إلى أن هناك تنسيق كبير بين وزارة التربية الوطنية والعدل من أجل محاربة ظاهرة الغش الجماعي الإلكتروني وقد تم القضاء عليه بنسبة كبيرة وصلت إلى 95 بالمئة وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه من تلك النقاط وعلى صعيد آخر حصلت ولاية تيزي وزو على أعلى نسبة نجاح هذا العام في شهادة البيام حيث حصل على نسبة وصلت إلى 80 بالمئة من إجمالي الطلاب المتقدمين إلى الاختبارات بينما جالاءت ولاية بجاية بالمركز الثاني ثم بالمركز الثالث العاصمة الجزائر وتعتبر شهادة البيام واحدة من أهم الشهادات للطلاب خلال مسيرتهم العلمية