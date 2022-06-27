بريطانيا: التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين يرجع لتأخر حل ينهى الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قال السفير البريطانى الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى، اليوم الإثنين، إن التوترات المستمرة فى فلسطين ترجع إلى التأخر الشديد فى تحقيق حل عادل ودائم ينهى الاحتلال ويوفر السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى التوصل لحل خلال مُدة زمنية محددة لإنهاء أزمة قطاع غزة.





وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الأوضاع فى الشرق الأوسط، أكد كاريوكى أن "بريطانيا تحث أطراف النزاع، بدعم من المجتمع الدولى، على بذل كل ما فى وسعهم لإعادة بناء الثقة والسير فى طريق العودة إلى الحوار".

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أشار كاريوكى إلى أن وزيرة الدولة البريطانية لشئون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينج، زارت إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضى، والتقت بالكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين المُلهمين الذين ينجزون أعمالا هامة للغاية لتحسين الأوضاع هناك.

وأضاف السفير البريطانى أنه "مع ذلك، جاءت هذه الزيارة فى ظل استمرار العنف وعدم الاستقرار فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكما سلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على تنفيذ قرار 2334 لمجلس الأمن، فإننا نرى استمرارا للتوجهات السلبية وخسارة الأرواح بلا طائل".

وأكد كاريوكى أن ميلينج رأت بنفسها خلال الأسبوع الماضى الألم والمعاناة التى تسببت فيها عمليات الإخلاء والهدم للفلسطينيين فى منطقتى مسافر يطا والشيخ جراح، مشددا على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسئولين عن مثل هذه الأفعال والانتهاكات غير القانونية.

ودعا الدبلوماسى البريطانى إلى عدم تجاهل الأضرار الهائلة التى تكبدها شعب غزة بسبب هذا الصراع الطويل، مضيفا أن بريطانيا تكرر نداءها للسلطات الإسرائيلية بإلغاء القيود على الحركة والتجارة فى قطاع غزة.

وأشار كاريوكى إلى أن 15 عاما من تطبيق تلك القيود المُشددة تسبب فى أضرار هائلة بمعايير المعيشة للمدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، منوها بأن دعم رخاء شعب غزة بكل تأكيد لصالح إسرائيل على المدى الطويل.