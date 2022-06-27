عاجل.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز بميناء العقبة الأردنى لـ10 قتلى و251 مصابا

جدة - نرمين السيد - أعلن التليفزيون الأدرنى، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا حادثة تسرب الغار من صهريج فى ميناء العقبة، إلى 10 قتلى وإصابة251آخرون.



جدة - نرمين السيد - أعلن التليفزيون الأدرنى، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا حادثة تسرب الغار من صهريج فى ميناء العقبة، إلى 10 قتلى وإصابة251آخرون. وقال الناطق الاعلامى باسم مديرية الأمن العام إن المختصين وفريق المواد الخطرة فى الدفاع المدنى ما زالوا يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة.

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