الكرملين: بوتين سيشارك فى قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا

وقال أوشاكوف -فى تصريح أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- إن الجانب الروسى أكد مشاركته فى قمة مجموعة العشرين، إلا أنه لم يتم تحديد عما إذا كان مشاركة بوتين ستكون بشكل شخصى أم عبر الفيديو كونفرانس.
كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد حاولت الضغط على إندونيسيا التى تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع روسيا من المشاركة فى القمة التى ستعقد فى جزيرة بالى الإندونيسية فى نوفمبر.
وردا على ذلك، قالت السلطات الإندونيسية إنه "تم إرسال الدعوة إلى روسيا ولا يمكن سحبها، فإن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها".
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