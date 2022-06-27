الكرملين: بوتين سيشارك فى قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، اليوم الاثنين، مشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة مجموعة العشرين المقبلة، مؤكدا قبول بوتين لدعوة نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو للمشاركة فى القمة المقرر عقدها فى جزيرة بالى يومى 15 و16 نوفمبر المقبل.





وقال أوشاكوف -فى تصريح أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- إن الجانب الروسى أكد مشاركته فى قمة مجموعة العشرين، إلا أنه لم يتم تحديد عما إذا كان مشاركة بوتين ستكون بشكل شخصى أم عبر الفيديو كونفرانس.

كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد حاولت الضغط على إندونيسيا التى تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع روسيا من المشاركة فى القمة التى ستعقد فى جزيرة بالى الإندونيسية فى نوفمبر.

وردا على ذلك، قالت السلطات الإندونيسية إنه "تم إرسال الدعوة إلى روسيا ولا يمكن سحبها، فإن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها".