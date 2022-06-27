لحظة تسرب الغاز السام في العقبة .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- تسبب انفجار صهريج اليوم الاثنين بتسريب غاز سام في العقبة ووفاة 4 اشخاص على الاقل واصابة اكثر من 70 شخصا في المنطقة . وقال مصدر : انه تم اخلاء الشاطئ الجنوبي في العقبة . شاهد لحظة انفجار الصهريج وتسرب الغاز السام :

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