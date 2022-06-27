الازمات : الاكسجين متوفر في المستشفيات وعلى الاهالي عدم التجمهر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مُعزّزة بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام .

ودعى المركز المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة التسرب .

بعد تسرب الغاز السام ... رئيس الوزراء يتوجه إلى العقبة

قالت معلومات ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توجه قبل قليل الى العقبة .

وقالت المعلومات : ان الخصاونه سيقف على تداعيات ومجريات تسرب الغاز السام من صهريج في العقبة .

ويرافق رئيس الوزراء كلا من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ووزير الداخلية مازن الفراية .

مدير صحة العقبة: تشغيل المستشفى الميداني لاستيعاب الحالات المصابة

قال مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني في العقبة والذي كان مخصصا لاستقبال حالات كورونا لاستيعاب أعداد الإصابات المسجلة إثر حالة تسرب الغاز في الميناء.

وأكد عبيدات : أن الوفيات والإصابات في ازدياد على مدار الساعة، ويتم استقبال الحالات في 4 مستشفيات عاملة في المحافظة من ضمنها المستشفى الميداني.

ولفت عبيدات إلى أنه لا يمكن إعطاء حصيلة نهائية حول أعداد الوفيات والإصابات، مبينا أن الكوادر لا تزال تعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشار عبيدات إلى وضع “سيء” من حيث عدد المصابين، مؤكدا أنه يتم التعامل معهم من قبل الأجهزة والكوادر الصحية.