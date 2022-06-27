4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج - توفي 4 أشخاص وأصيب 70 آخرون من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة . وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع. واضاف انه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الاصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

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