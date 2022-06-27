عاجل.. 4 وفيات و 70 إصابة جراء تسرب غاز سام بميناء العقبة الأردنى

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إنه وأثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.