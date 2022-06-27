الناتو: سنواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال ستولتنبرج إن الحلف سيضع مزيدا من قواته فى حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف.

وأبلغ الصحافيين قبل قمة الحلف فى مدريد، والتى تعقد فى وقت لاحق من الأسبوع الحالى: "سنغير قوة الرد التابعة لحلف الناتو، وسنضع مزيدا من الجنود فى حالة تأهب قصوى ليصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف"، نقلا عن رويترز.

ويبلغ قوام قوة الرد السريع التابعة للحلف حتى الآن نحو 40 ألف جندى.

وأفاد أن "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية فى أوكرانيا"، مضيفا "سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".

وأشار ستولتنبرج إلى "ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية للحلف"، كاشفا أن "الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سيشارك فى قمة الناتو المقبلة".

وذكر الأمين العام أن حلف الناتو سيتبنى "حزم دعم جديدة إلى جورجيا والبوسنة ومولدوفا".