بعد مقتل جنود على الحدود.. السودان يستدعى السفير الإثيوبى للاحتجاج

جدة - نرمين السيد - استدعت الخارجية السودانية، مساء اليوم الاثنين، السفير الإثيوبى للاحتجاج، وذلك بعد مقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا، بعد اختطافهم من داخل الأراضى السودانية، حسبما نقلت قناة "العربية".





وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، فى وقت سابق اليوم أن الخرطوم ستستدعى سفيرها لدى إثيوبيا فورا؛ للتشاور على خلفية قتل الجيش الإثيوبى سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم استدعاء السفير الأثيوبى بالخرطوم، اليوم؛ لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنسانى.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات "ما أقدم عليه الجيش الإثيوبى من جريمة نكراء تجافى مبادئ القانون الإنسانى الدولى بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من داخل الأراضى السودانية بتاريخ 22 يونيو الجارى، واقتيادهم إلى داخل الأراضى الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ".

وشجبت الوزارة هذا السلوك غير الإنسانى، لافتة إلى أن السودان يستضيف أكثر من مليونى مواطن إثيوبى ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السودانى موارده ولقمة عيشه فى كرم وتسامح.

وأوضحت أنها شرعت فى تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة أن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة فى الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.