جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع.
وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أظهر الفيديو لحظة وقوع الحادث، عندما كانت رافعة تحمل صهريجا داخله المادة الغازية السامة، قبل أن تسقط الرافعة الصهريج، الذى انفجر على الفور على سطح سفينة راسية.
وفور الانفجار، انبثق غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.
وقال الأمن العام الأردنى أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللحظات الأولى لتسرب صهريج غاز سام بميناء العقبة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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