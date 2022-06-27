عاجل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين

جدة - نرمين السيد - واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة اليونان لدى موسكو، وتم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذى تتبعه سلطات البلاد تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة.
وقالت الوزارة إنه تم أيضا إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين فى روسيا، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وتم إمهالهم 8 أيام لمغادرة البلاد.
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