العالم اليوم - بالفيديو.. اللحظات الأولى لتسرب صهريج غاز سام بميناء العقبة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اللحظات الأولى لتسرب صهريج غاز سام بميناء العقبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 06:21 مساءً - أظهرت لقطات فيديو أولى، لحظة تسرب الغاز بميناء العقبة في الأردن، فوق سفينة راسية في الميناء.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الحادث، عندما كانت رافعة تحمل صهريجا داخله المادة الغازية السامة، قبل أن تسقط الرافعة الصهريج، الذي انفجر على الفور على سطح سفينة راسية.

وفور الانفجار، انبثق غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.

وقال الأمن العام الأردني أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وقال التلفزيون الأردني إن الحادث نجم عنه مقتل 10 أشخاص على الأقل، وأكثر من 220 مصابا.