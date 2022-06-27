العالم اليوم - أوكرانيا: صاروخ روسي يضرب مركزا تجاريا مزدحما وسقوط ضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 06:21 مساءً - قال مسؤولون أوكرانيون إنه يخشى مقتل أو إصابة عشرات المدنيين بعد أن ضرب صاروخ روسي مركزًا تجاريًا مزدحمًا في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع تليغرام الإثنين إن عدد الضحايا ”لا يمكن تصوره”، مستشهداً بتقارير تفيد بوجود أكثر من 1000 مدني في الداخل وقت الهجوم.

بعد دقائق، قال كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئاسة، على موقع تليغرام، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب نحو 20 شخصًا، من بينهم تسعة في حالة خطيرة.

وأكد زيلينسكي أن الهدف ”لا يمثل أي تهديد للجيش الروسي” وليس له أي ”قيمة استراتيجية”.

واتهم زيلينسكي روسيا بتخريب ”محاولات الناس لعيش حياة طبيعية، وهو الأمر الذي يثير غضب المحتلين”.