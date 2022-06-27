بوتين ينوي المشاركة في قمة "مجموعة العشرين"اعلن مسؤول روسي، اليوم الاثنين، عن قبول الرئيس فلاديمير بوتين دعوة إندونيسيا للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين" . التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، قوله للصحفيين : "نعم، لقد أكدنا أن مشاركتنا ستتم". موضحا أن شكل المشاركة لا يزال قيد التحديد.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيشارك شخصيا أو سيشارك عبر الفيديو قال اوشاكوف: "لا أعرف، الدعوة حاليا بشكل شخصي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الوقت، وآمل أن يسمح الوباء بعقد هذا المنتدى المهم بشكل شخصي، لكنني أخشى التخمين".

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حاولت الضغط على إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع روسيا من المشاركة في القمة التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر.

وردا على ذلك، قالت السلطات الإندونيسية إنه "تم إرسال الدعوة إلى روسيا ولا يمكن سحبها، فإن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها".