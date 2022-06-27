وفاة قاتل الطالبة الجامعية ايمان سريريا بعد اطلاقه النار على نفسه في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قالت مصادر مطلعة بأن قاتل الطالبة ايمان ارشيد توفي سريريا بعد اطلاقه النار على نفسه عقب محاصرته من قبل رجال الامن . وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، قد أعلن تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها. وأضاف، أن القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.

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