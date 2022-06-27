شاهد لحظة قيام قاتل الطالبة ايمان باطلاق النار على نفسه .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- تداول مواطنون هذا الفيديو للحظة قيام قاتل الطالبة ايمان ارشيد باطلاق النار على نفسه .
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، قد أعلن تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها.
وأضاف، أن القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.
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