واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة رائعة للتسهيل على المستخدمين

يعمل خلال هذه الفترة تطبيق الدردشة الوري واتساب WhatsApp على إتاحة ميزة جديدة رائعة، وذلك من أجل التسهيل على المستخدمين من اجل طلب المنتجات وإجراء عمليات الشراء الإلكترونية، حيث يتم إتاحة تلك الميزة على حسابات رجل الأعمال، وهنا يجب الإشارة أن التطبيق يحاول خلال هذه المرحلة على إتاحة العديد من الميزات الجديدة من اجل جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق في ظل منافسة قوية مع العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، كما أنه يعمل على كسب رضاء أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق.

ميزة واتساب الجديدة

من جانبه أشار موقع “Times Now” أن الميزة القادمة التي يعتزم التطبيق على إطلاقها تُسمى ميزة “Create order” أو إنشاء طلب، وذلك من أجل التسهيل على طلب العديد من المنتجات المختلفة من على حسابات الأعمال مثل الشركات المتاحة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وكذلك المتاجر القريبة، مما تسهل على المستخدمين الوقت والجهد والحصول على منتجاتهم من المنزل دون تحمل مشقت السفر والانتقال أو النقل المنتج.

يعتزم تطبيق واتساب على إطلاق ميزة إنشاء طلب على هواتف أندرويد وأيفون، كما أنه سوف يتيحها على إصدار الويب الخاص بالتطبيق، والتي يمكن استخدامه من اللاب توب أو أجهزة الكمبيوتر، حيث ظهرت تلك الميزة الرائعة بالفعل على الإصدار التجريبي لتطبيق الدردشة الفوري WhatsApp beta، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن التطبيق يعمل على تطوير نفسه خلال الفترة الأخيرة من أجل المنافسة لقوية مع تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

أشارت التقارير أن التطبيق يطور ميزة “إنشاء طلب” لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وسوف يكون الاختصار متاحاً في قسم الدردشة، حيث يمكن للشركات إنشاء طلبات جديدة لعملائها خلال الفترة القادمة ضمن التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي من التطبيق، حيث أنه سوف يتمكن المستخدمون من النقر على اختصار الطلبات ثم الضغط على قسم يُسمى “إنشاء طلب”، ويمكنه إضافة بعض العناصر إلى الطلب والتي منها الكمية المطلوبة، كما أنه سوف يوضح حساب الكمية المطلوبة بشكل تلقائي، وسوف يتم مشاركتها في الدردشة التي تم إنشاء الطلب منها.