Huawei Nova Y90 مراجعة هاتف هواوي الجديد | اهم مميزات وعيوب الهاتف

Huawei Nova Y90 مراجعة هاتف هواوي الجديد مع أهم المميزات والعيوب. من جديد تعود شركة Huawei إلي أسواق الهواتف الذكية بهاتف جديد ومميز ضمن عائلة الـNova. حيث منذ أيام أعلنت شركة Huawei عن إطلاق هاتفها Huawei Nova Y90 والذي ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة. يأتي الهاتف ليقدم مجموعة مميزة من المواصفات والمميزات مقابل سعر مناسب ، فتقدم بذلك الشركة لمستخدمي الهواتف الذكية صفقة جديدة. فالهاتف يأتي مع أشهر معالجات كوالكم في الفئة الاقتصادية والذي يقدم أداء ممتاز علي كثير من الهواتف الأخري. كما يتوفر الهاتف أيضاً بشاشة IPS بمعدل تحديث 90 هيرتز ، بالإضافة إلي بطارية بحجم 5000 مللي. لكن الهاتف لا يتوفر بدعم شبكات الجيل الخامس ، ولا يتوفر أيضاً مع دعم خدمات وتطبيقات جوجل بشكل رسمي. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova Y90 الجديد.

مواصفات هاتف Huawei Nova Y90 :

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي حوالي 195 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك في الظهر ، بالإضافة إلي إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

لكن الهاتف لا يتوفر مع دعم مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف.‌

كما المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع IPS LCD ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2388 بكسل.‌

، مع جودة وبدقة 1080×2388 بكسل.‌ مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 391 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد العرض المعروفة 20:9 ، لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم معدل التحديث 90 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة سرعة وسلاسة في الحركة والتنقل بين وداخل التطبيقات.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع واجهة المستخدم الخاصة من هواوي وهي EMUI 12 ، مع نظام تشغيل Android 11 .‌

، مع نظام تشغيل .‌ لكن نظراً للحظر الواقع علي الشركة فالهاتف لا يأتي مع دعم رسمي لخدمات شركة جوجل أو معظم الشركات الأخري.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يعمل الهاتف بأربعة أنوية أقوي من نوع Kryo 265 Gold ، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Kryo 265 Silver ، وتتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

معالج الهاتف هو نفسه الذي شاهدناه في هواتف من شركات أخري مثل : Realme 9 , Redmi note 11 , Oppo A96 ، وأيضاً أحدث هواتف شركة هونر Honor x9 4G.‌

كما يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU خاص بشركة كوالكوم أيضاً ويأتي من نوع Adreno 610 .‌

خاص بشركة كوالكوم أيضاً ويأتي من نوع .‌ الهاتف كذلك متوفر في إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرا هاتف Huawei Nova Y90 :

‌كاميرا السيلفي الأمامية المتوفرة بالهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم لخاصية الـPDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الواسع Macro عن قرب.‌

عن قرب.‌ كما تأتي الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العمق وتحسين تجربة البورترية.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد داخل دائرة الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد داخل دائرة الكاميرات.‌ كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Huawei Nova Y90 مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌ كما أن الهاتف يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي ، وبالتالي يتيح إمكانية تركيب سماعة الأذن.‌

أيضاً الهاتف متوفر بدعم خاصية NFC ، وقد يختلف ذلك علي حسب النسخ المتوفرة في الأسواق العالمية.‌

، وقد يختلف ذلك علي حسب النسخ المتوفرة في الأسواق العالمية.‌ لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

لكن لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 40 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي أيضاً من نوع Type C السريع إصدار 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

كذلك الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأزرق ، الأبيض ، الأخضر ، والأسود أيضاً.

سعر هاتف Huawei Nova Y90 :

لم تعلن شركة Huawei بعد عن أية أسعار رسمية للهاتف ، مع توقع أن يتم إطلاق الهاتف للأسواق خلال شهر 7 القادم بسعر :