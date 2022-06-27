نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر fany.emis.gov.eg هنا نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها في محركات البحث هي نتيجة الدبلومة الفنية لعام 2022، حيث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والزراعية والفندقية يطمحون لمعرفة نتائج امتحاناتهم بعد أن قالت وزارة التعليم والتعليم الفني أنه بعد رصد درجات الطلاب ومراجعة أوراق اختباراتهم سيتم الإفصاح عن نتائج الدبلومات الفنية والتي من المقرر رفعها على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نهاية شهر حزيران من الشهر الجاري او مطلع تموز المقبل، لذلك يبحث العديد من الطلاب عن الرابط الخاص للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية والذي سنقوم بعرضه في هذا المقال، و سنوضح من خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم

من خلال المنصة الإلكترونية التي تدعى بوابة التعليم الفني التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ببساطة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

أول خطوة هي أن تقوم بالولوج مباشرةً إلى موقع بوابة التعليم الفني.

ثم يتم اختيار أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٢.

يتم تحديد القسم الذي يدرس به الطالب سواء كان ( صناعي – زراعي – فندقي – تجاري – تعليم وتدريب مزدوج).

ثم يبدأ الطالب بملء باقي البيانات المطلوبة منه ويقوم بتحديد المحافظة التابع لها.

ثم يتم الضغط مباشرةً على ” استعلام عن النتيجة”.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول

بعد آخر بيان صحفي صرحت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن معلومات بشأن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام ٢٠٢٢ التي قد تم الإنتهاء منها منذ أيام قليلة، قامت الوزارة بالإفصاح عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول الذي يشغل بال أولياء الأمور والكثير من الطلاب، والذي سيكون في نهاية شهر يونيو الحالي أو أقصى حد ممكن في أوائل أيام شهر يوليو القادم.

تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن الدور الثاني الدبلومات الفنية

من الجدير بالذكر أن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، أوضح أن موعد امتحان الدورة الثانية للدبلوم الفني لعام 2022 سيكون في أواخر شهر يوليو القادم، وسيتم ظهور نتيجة الجولة الثانية من اختبارات الدبلوم الفني في أواخر شهر أغسطس المقبل.