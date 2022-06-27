نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” tharwa.education.gov.dz 2022 رابط استخراج كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط الجزائر برقم التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر برقم التسجيل tharwa.education.gov.dz والتي يبحث عنها الطلاب في شهادة التعليم المتوسط الجزائر من خلال الدخول علي موقع فضاء التلميذ والمخصص من جانب وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر استخراج كشف النقاط 2022 شهادة التعليم المتوسط الجزائر، وخلال السطور التالي نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن خطوات استخراج كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط في الجزائر عبر موقع فضاء الأولياء استخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر.

كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر

ويعد كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط 2022، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في دولة الجزائر خلال الساعات الماضية حيث تصدرت كلمة كشف النقاط 2022 في الجزائر، الترند الأول في الأكثر بحثًا على مؤشرات جوجل من الطلاب في مرحلة الشهادة المتوسطة بدولة الجزائر من أجل معرفة درجاتهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني ومعرفة كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط من خلال تسجيل الدخول برقم التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 التي خصصته وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر من أجل استعلام الطلاب عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.

رابط استخراج كشف النقاط 2022 شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

ونستعرض معكم خطوات استخراج كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر، والتي سيتم توفيرها عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي خصصته وزارة التربية الوطنية في الجزائر للإستعلام عن النتائج إلكترونيًا وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول إلى موقع فضاء التلاميذ الجزائر 2022.

ثانيًا: ثم عليك النقر على أيقونة نتائج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط.

ثالثًا: ثم عليك ادخال رقم التسجيل الخاص بك.

رابعًا: النقر علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط للطلاب tharwa.education.gov.dz والإنتظار قليلًا وسوف تظهر النتائج أمامك.

ونتابع معكم إعلان كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 عبر الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة التربية الوطنية في الجزائر والتي سيتم إعلان النتائج عليه فور صدورها مباشرة من الوزارة خلال الساعات القادمة وسنتابع معكم لحظة بلحظة كافة أخبار النتائج في دولة الجزائر في إطار الخدمة التي يقدمها محرري الموقع للسادة القراء الأعزاء في كافة دولة العالم.

بدأت وزارة التربية الوطنية في تفعيل رابط موقع سحب كشف نقاط شهادة التَّعْلِيم المتوسط 2022 bem.onec.dz حتي يتمكن الطلاب في مرحلة شهادة التعليم المتوسط من معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر من خلال الدخول علي موقع الديوان الوطني للإمتحانات برقم التسجيل لمعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط بكل سهولة ويسر, ويمكن لِجميعِ المترشحين سحب كشوف النقاط الخَاصَّة بمن خلال الدخول الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bem.onec.dz.

جدير الذكر، أن الطلاب في مرحلة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، قاموا بأداء امتحانات المتوسط يوم 6 جوان وحيث استمرت الإمتحانات لـ 3 أيام، حيث أدي الطلاب الامتحانات في 9 مواد بجانب مادة اللغة الأمازيغية لبعض المترشحين.

وبلغ عدد الطلاب في مرحلة شهادة التعليم المتوسط نحو 740 ألف مترشح تم توزيعهم على كافة أنحاء الجمهورية بمعدل 2800 مركز مخصص لأداء امتحانات شهادة التعليم المتوسط.