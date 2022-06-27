نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [لشهر يونيو] رابط الاستعلام عن الاهلية بالضمان المطور برقم الهوية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج الاهلية الخاصة بشهر يونيو 2022 في الضمان المطور، ورابط الاستعلام عنها، حيث يوجد الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة نتائجهم، وهذا ما سنوفره لكم في هذا المقال، كما سنناقش معكم أهم المشاكل التي تواجه المواطن في الضمان المطور، وكيف يمكن له أن يواجهها وهذا إلكترونيا وبدون تكبد عناء الذهاب إلى مكاتب الضمان، فتابعوا معنا في هذا المقال تتعرفوا على كافة التفاصيل التي تهمكم.

الاستعلام عن الاهلية بالضمان المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالمواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الخاصة بهذا الشهر من يوم 25 يونيو 2022، وقد نشر بخصوص الأهلية العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مثل سفير الضمان الاجتماعي المطور كما ونشر العديد من المواطنين أخبار أهليتهم.

ويمكن للسادة المستفيدين القيام بالاستعلام عن الأهلية الخاصة بهم عبر متابعة الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

ثم تقوم بتسجيل الدخول في الحساب الخاص بك.

ويوجد طريقة أخرى للدخول وهي عبر النفاذ الوطني الموحد، اضغط عليها وسجل دخولك.

ثم بعدها ستنتقل إلى خانة الدفعات.

بعدها ستظهر لك آخر دفعة والتي ستجد تاريخها 25 يونيو 2022.

حالة الأهلية التي ستظهر لك مؤهل أو غير مؤهل.

في حالة اذا كنت مؤهل سيظهر لك المبلغ الذي ستنتظر نزوله مع الدفعة.

أو اذا ظهر لك غير مؤهل، فتابع معنا لتتعرف على حل هذه المشكلة.

مبروك نزلت الأهليات لهذا الشهر

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–#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/JP9tDAqS4u — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) مبروك نزلت الأهليات لهذا الشهر

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-#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/JP9tDAqS4u — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 27, 2022

مشاكل الضمان الاجتماعي المطور

ومن أهم المشاكل التي تؤرق العديد من المواطنين بخصوص الضمان المطور هو ظهور الحالة غير مؤهل، حيث إن الوزارة حريصة بشكل كبير في الضمان الجديد على وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، فتقوم بتشديد اجراءات الأهلية والتي يتم متابعتها وتحديثها كل شهر وليس كل فترة كالضمان القديم.

حيث إن عموما معظم حالات عدم الأهلية الخاصة بالمواطنين تكون متعلقة بجانب الدخل، وهو تجاوز الدخل الحد المانع، والدخل هنا يكون الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة، وهذا سواء من مصادر كسب المواطن أو أشكال الدعم الأخرى التي يحصل عليها.

تقديم اعتراض على عدم الأهلية

وحل مشكلة عدم الأهلية هي تقديم اعتراض، ولا يوجد حل فعال غير هذا، حيث حدث الشهر الماضي أن عدد كبير من المستفيدين أصبحوا غير مؤهلين، وقاموا بتقديم الاعتراض، وتم الرد عليهم بيوم 15 يونيو 2022 الماضي، وسيتم تعويض الذي تم قبول طلباتهم، فتابع: