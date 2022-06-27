موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية 1443 .. كم باقي على عيد الأضحى ؟

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عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية. إن موعد عيد الأضحى المبارك 1443 في السعودية والعالم الإسلامي يعد أمرًا من الأمور التي تشغل بال الكثير في هذه الأيام. لكونه يعتبرمن المناسبات الدينية المحفوفة بالمشاعر والمناسك التي أمرنا بها الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وسلم وهى فريضة الحج والذي يحل علينا في اليوم العاشرمن شهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر وفق التقويم الإسلام. ويأتي عيد الأضحى عقب يوم عرفات حيث يحل العيد والبهجة التي تملأ قلوب الجميع في شتى بقاع الأرض. وتعتبر شعيرة الحج هى الفريضة الخامسة في الإسلام. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص موعد عيد الأضحى في السعودية.

عيد الأضحى المبارك

لا شك أن عيد الأضحى المبارك هو خير الأيام عند الله وعيد المسلمين الأكبرالذي يُعرف بعيد الأضحى المبارك بأنه خير الأيام عند الله تعالى. حيث أن هذه الخيرية العظيمة لم تأت من فراغ بل من كون هذا اليوم هو يوم تكثر فيه الأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها. والتي يتسابق العباد لتأديتها والقيام بها.

عيد الأضحى 2022 في السعودية

إن دول العالم الإسلامي تنتظر تحديد السلطات السعودية موعد عيد الأضحى المبارك 2022م / 1443هـ. وذلك نظراً لارتباطه بأداء مناسك الحج ووقفة عرفات الركن الأعظم من الحج، وبناء على ما تحدده المملكة العربية السعودية من رؤية هلال شهر ذى الحجة سيتم معرفة موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

من المقرر أن تستطلع السلطات السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022. وبناء عليه سيتم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك 1443هـ في السعودية. علماً بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن بداية شهر ذي الحجة فلكياً سيكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022. وبناءً على ذلك سيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو المقبل. وأول أيام عيد الأضحى “السبت” الموافق التاسع من يوليو2022م.

كم باقي على عيد_الأضحى



الأيام المتبقية على عيد الأضحى بناء على الحسابات الفلكية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة لم يتبق إلا أيام قلائل على عيد الاضحى المبارك. ولذلك الأمر يجب على العبد أن يجتهد في هذه الأيام ويُكثر من الأعمال الصالحة. وفي السياق ذاته لا بد أن يُحسِن استقبالها واغتنامها وأن يحرص على مجاهدة النفس بالطاعة فيها. بالإضافة لذلك فإنه يُكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه المواسم. حيث يقول أبو عثمان النهدي: “كانوا -أي السلف- يُعظّمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم”.