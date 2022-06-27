نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moe.edu.kw” ظهرت الآن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 عبر تطبيق سهل الإلكتروني بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمد منذ قليل، وزير التربية والتعليم والبحث العلمي في الكويت، نتائج الصف الثاني عشر مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة 2022 الكويت، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب في اختبارات نهاية العام الدراسي في الشعبتين الأدبية والعلمية التي تمت خلال الأيام الماضية في جميع مقرات الامتحان المخصصة من جانب وزارة التربية والتعليم وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية وتطبيق سهل الإلكتروني.

نتيجة الصف الثانى عشر بالكويت 2022

وشهد إعلان نتيجة الصف الثانى عشر بالكويت 2022، حصول طالبة مصرية على المركز الأول بشهادة الثانوية العامة على مستوى الكويت بجميع المدارس الحكومية والخاصة تلتها طالبة كويتية وقد حصلت كل واحدة منهما على 100% وقام الوزير الإتصال بهما هاتفيًا لتهنئتهم بالتفوق والنجاح خلال العام الدراسي الحالي بعد الانتهاء من أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام التي أجريت وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.

رابط الإستعلام نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2022 لطلاب الصف الثاني عشر الكويت من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الصف الثاني عشر وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

ثانيًا: ثم اختيار الدخول إلى قسم الثانوية العامة 2022.

ثالثًا: ثم عليك كتابة الاسم بالكامل والرقم المدني بدقة.

رابعًا: ثم الضغط على زر البحث الموجودة في أسفل الصفحة والانتظار حتى تظهر النتائج أمامك.

ويمكن الحصول علي نتيجة الصف الثاني عشر من خلال تحميل تطبيق سهل الإلكتروني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في الكويت، عن اتاحة نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 عبر الرابط الرسمي للوزارة من خلال الدخول على جوجل بلاي وتحميل نتيجة الصف الثاني عشر 2022 الكويت وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت بكل سهولة والتي اعتمدها وزير التعليم في تمام الساعة السابعة مساءًا فور عرض النتائج عليه وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على شهادة الثانوية العامة الكويت.

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، أمس الأحد الموافق 27 يونيو 2022، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، وبلغت نسبة النجاح للقسم العلمي 78.91% والأدبي 79.31% والتعليم الديني 73.79%، فيما بلغت نسبة النجاح العامة 84.04% من إجمالي عدد الطلبة الحضور حيث تم رفع النتائج علي تطبيق سهل.