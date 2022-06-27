عاجل- أوكرانيا تعلق اتفاقيات الأمن النووى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنه "فيما يتصل بالعدوان العسكرى الروسى، تنهى مفتشية الدولة للرقابة النووية المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون بين البلدين فى مجال الأمن النووى".

وأنهت أوكرانيا الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن تبادل المعلومات والتعاون فى مجال تنظيم الأمان فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والتى تم توقيعها فى موسكو فى 14 أغسطس 2002، كما تم إنهاء اتفاقية التعاون بين وزارة حماية البيئة والسلامة النووية فى أوكرانيا والوكالة الفيدرالية الروسية، الموقعة فى فيينا فى 19 سبتمبر 1996.

وأضاف البيان، أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الأوكرانية بإنهاء هذه المعاهدات.