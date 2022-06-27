العالم اليوم - ضمن جولة خارجية.. سلطان عُمان يستقبل السيسي في مسقط

انتم الان تتابعون خبر ضمن جولة خارجية.. سلطان عُمان يستقبل السيسي في مسقط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:15 مساءً - وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى سلطنة عُمان في مستهل جولة خارجية تقوده أيضا إلى البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن سلطان عُمان، هيثم بن طارق، كان في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص.

وتستغرق زيارة السيسي الرسمية إلى سلطنة عُمان يومين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد قال في بيان في وقت سابق اليوم إن السيسي بدأ جولة خارجية إلى كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

وأضاف راضي أن الجولة الخارجية تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وسيبحث السيسي خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

وسيتطرق البحث إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.