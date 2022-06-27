نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لكل الشعب “تجاري، صناعي، زراعي” عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس قريبا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والذي تقوم به كنترولات التعليم الفني في كافة المحافظات، وينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على أحر من الجمر، حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق الاجابات وذلك فور الانتهاء من أداء طلاب الدبلومات من الامتحانات الخاصة بنهاية العام لتقوم كافة الكنترولات بعملها برصد وتجميع درجات التصحيح، بالإضافة إلى مراجعتها واعتمادها من قبل المسؤولين، ولمزيد من المعلومات حول رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس إليكم هذا التقرير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

من المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس قبل حلول عيد الاضحى المبارك، وقد تم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات لأقسام التعليم الفني مثل التجاري والقسم الزراعي والفندقي بالإضافة إلى القسم الصناعي، لكل مدارس التعليم الفني بنظامي الثلاث سنوات، والخمس سنوات”، وحاليا في انتظار انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والذي أعلن عن رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فور اعتمادها، ليستطيع الجميع الاستعلام عنها بسهولة دون الحاجة لمعرفة النتيجة من المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

توفر وزارة التربية والتعليم رابطا لموقعها الرسمي الخاص بالتعليم الفني سيتم تفعيله فور ظهور النتيجة ويمكنك الاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الفني.

قم بتسجيل دخولك للمنصة بكتابة بيانات الدخول.

قم باختيار الخيار الخاص بنتيجة الدبلومات الفنية 2022.

قم بتحديد محافظتك.

اختر الإدارة التعليمية التي تتبعها.

سيطلب منك الموقع بيان الاسم ورقم الجلوس.

اضغط زر عرض النتيجة.

انتظر بعض الثواني.

سيتم عرض النتيجة ويمكنك القيام بطبعها.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يترقب جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية ظهور النتيجة ويتساءلون عن موعد الاعلان عن ظهورها، وفي هذا الصدد صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد أنه من المحتمل والمتوقع ظهور نتيجة الدبلومات في مطلع الشهر القادم يوليو 2022, وذلك بسبب عدم الانتهاء إلى الآن من عملية التصحيح، حيث يتم التصحيح والمراجعة والتدقيق وتجميع الدرجات، وهذه مراحل تستغرق وقت.