“اليكم” ÑØW كيفية الاستعلام عن رابط نتائج البكالوريا تونس BAC 2022|| رقم التعريف الوطني عبر www.bacweb.tn

تزداد عمليات البحث بشكل كبير في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على نتائج البكالوريا، فنجد أنه أكثر ما يبحث عنه الاف الطلاب التونسيين واولياؤهم ممن ينتظرون ظهور نتائج البكالوريا في تونس، وذلك بالتزامن مع اصدار وزارة التربية والتعليم التونسية منذ ايام منشورا مهما بنتيجة الدورة الرئيسية لمركز BAC 2022، حيث أوضحت من خلال البيان رسميا أن النتائج سيتم الحصول عليها من خلال خدمه الرسائل القصيرة، وهي الخدمة متاحه لكل من يستخدم الخدمات الخلويه في تونس، وأيضا تونس للاتصالات و orange، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة امتحانات البكالوريا في تونس.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في تونس 2022

وقد كانت الامتحانات الخاصة بالطلاب قد بدأت بالفعل بداية من 8يونيو الي الخامس عشر من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يتم ظهور النتائج للطلاب لعرض درجاتهم خلال الساعات المقبلة بعدما يتم الاعلان عن انتهاء اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وذلك من خدمه الرسائل القصيرة، لذلك يتم ارسال رساله نصيه قصيره يرسل هذا رساله الي الرقم 85005 ويرسل الشخص كلمه البكالوريا ثم يترك مسافه، ثم يكتب رقم شهاده الثانوية العامة للطالب في امتحان البكالوريا مع كتابه رقم التعريف الوطني، نتائج البكالوريا تونس 2022 ومن الضروري ان يتكون رقم تسجيل الطالب من 6ارقام حتي يمكن الحصول علي النتائج من bac tunisie، فنجد أن مدير الامتحانات في وزاره التربية والتعليم التونسية قد اعلن رسميا من خلال التصريحات التلفزيونية ان نسبه النجاح هذا العام قد بلغت 37,97% مؤكدا ان اعمال التدقيق تمت بشفافية تامه والمراجعة لكافه أبنائنا الطلاب في مرحله البكالوريا الدورة الرئيسية، بدأت وزاره التربية التونسية في اعلان نتائج البكالوريا الدوره الرئيسية 2022

رابط الاستعلام نتائج البكالوريا تونس 2022

يمكن ان يتم استخراج كافة نتائج البكالوريا في تونس بسهولة بشكل الكتروني، وذلك من خلال الموقع المفعل من جانب وزارة التعليم التونسية، عبر موقع وزارة التربية والتعليم التونسية، حيث يتم ادخال رقم التسجيل الخاص بالطالب ليتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال الموقع، ومن المقرر ان يتم اعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة ليتم استخراج تفاصيلها من جانب الطلاب عبر الموقع والتي تظهر مباشرة وتتضمن كافة تفاصيل النتيجة والدرجات في جميع المواد الدراسية.