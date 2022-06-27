link استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث عمليات بحث جوجل متزايدة الى حد كبير للغاية بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي فى غضون لحظات بامكانكم اجراء الاستعلام عليها بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى كل المحافظات العراقية

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

نتائج القبول الموازي مؤخراً قد احتلت أعلى معدل من البحث على جوجل بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد وصول أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى 35 الف طالب وطالبة على مستوى كل المحافظات العراقية، على ان يتم الاعلان عن موقع وزارة التربية والتعليم الذي أصبح مفعل لإستقبال طلبات الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها على هيئة ملفات بي دي اف بكل سهولة فى كل المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى كل المحافظات العراقية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين اسم الطالب بالايقونة المخصصة رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية