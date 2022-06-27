نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني فقط جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
لينك استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني فقط نستعرضه مع حضراتكم الان على مستوى كل المحافظات العراقية بدون استثناء سواء محافظة بغداد او البصرة او غيرها من المحافظات العراقية بعد اعلان نتائج القبول الموازي للقبول داخل شتى الجامعات العراقية بشكل نوافيكم نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
لينك استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021
لينك استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 يبحث عنه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى كل المحافظات العراقية حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد طول انتظار عن تفعيل رابط بإمكان جميع الطلاب والطالبات الدخول عليه لاستخراج نتائج القبول الموازي بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على القبول الموازي حيث أشارت التقارير الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم على وصول أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى 35 الف طالب وطالبة، لذا نتابع ونرصد امام حضراتكم الان خدمة الحصول على تلك النتائج بمنتهى البساطة فى كل المحافظات العراقية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان ونرصد أمامكم الطريقة الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها للاجل الاستعلام بكل بساطة عن نتائج القبول الموازي التي جاءت على الشكل التالي:-
- فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمة نتائج الطلاب
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين اسم الطالب بالايقونة المخصصة رقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ كلية طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ كلية طب القادسية : 98.33
- ١١_ كلية طب الانبار : 98.17
- ١٢_ كلية طب العراقية : 98.3
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ كلية طب كركوك : 98.50
- ١٩_ كلية طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
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