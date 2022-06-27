بدء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، اليوم الإثنين، استشارات نيابية غير ملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة، حيث يلتقى ميقاتى الكتل النيابية والنواب المستقلين فى مجلس النواب، للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.





وحسبما ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية، فمن المقرر استكمال الاستشارات النيابية غير الملزمة غدًا الثلاثاء، وذلك وفقًا لبرنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب. وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، كلف ميقاتى بتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، يوم الخميس الماضى، حيث حصل ميقاتى على 54 من أصوات النواب. وتعد هذه المرة الرابعة التى يشغل فيها ميقاتى منصب رئيس وزراء لبنان، وعلى الحكومة أن تنال ثقة المجلس النيابى بعد مناقشة بيانها الوزارى.

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