تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب على فترات سداد مرنة من الأمثل للتمويل. وهي واحدة من كبرى شركات التمويل في المملكة مرخصة وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. وقد وضعت بصمتها بالسوق السعودي لتكون واحدة من أفضل شركات التمويل التي تقدم حلول تمويل مناسبة لاحتياجات عملائها المالية. تقدم خدماتها للأفراد والمنشآت لتحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة، ومن أبرز عروض التمويل الشخصي في الأمثل تمويل أفراد التورق وسوف نتعرف عليه بالسطور المُقبلة:

تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب على فترات سداد مرنة

يمكن الحصول على تمويل التورق المقدم من الأمثل للتمويل بالمزايا الآتية:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المبلغ التمويلي 100 ألف ريال بوجود كفيل و50 ألف ريال بدون كفيل.

لا يشترط تحويل الراتب.

فترات سداد مرنة حتى 60 شهرًا.

هامش ربح تنافسي.

إجراءات ميسرة وسهلة.

الأوراق المطلوبة لتمويل الأمثل الشخصي

تعبئة نموذج التمويل على الموقع الرسمي للأمثل.

صورة من الهوية الوطنية للعميل.

خطاب تعريف بالراتب.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث رواتب.

العنوان الوطني.

إثبات السكن سواء ملك أو إيجار.

قد تطلب الشركة طلبات إضافية في حالات معينة.

كيفية التقديم على التمويل

الدخول لموقع الأمثل.

النقر على أيقونة قدم الآن أعلى الصفحة الرئيسية.

ادخل الاسم ورقم الجوال.

رقم الهوية الوطنية والمدينة.

والدخل الشهري وجهة العمل والهدف من التمويل.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي وقدم الطلب.

الأمثل للتمويل

تقدم شركة الأمثل حلول مبتكرة للتمويلات سواء للأفراد أو المنشآت. بواسطة طرح منتجات تمويلية بشكل مستمر لتقديم تجربة فريدة لعملائها. تستخدم الحلول المالية الأكثر ابتكارًا ومرونة. ومن أهم المنتجات التي تقدمها الأمثل : تمويل الأفراد، وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتمويل المتاجر الإلكترونية، وبرنامج التمويل المضمون، نقاط بيعك تمويلك، تمويل نمو التقنية لأصحاب المنشآت التقنية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. برؤوس أموال كبيرة تصل حتى 7 مليون ريال لتمويلات المنشآت.

هاتف شركة الأمثل

واتساب : +9668003015555

الرقم المجاني :8003015555

صندوق البريد 300827 – الرياض 11372.

البريد الإلكتروني : [email protected]

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب على فترات سداد مرنة المقدم من الأمثل للتمويل وقدمنا مزايا التمويل، وشروط الحصول عليه والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم.