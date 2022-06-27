خطوات التقديم في برنامج حافز العاطلين عن العمل وشروط الحصول على الإعانة المالية

خطوات التقديم في برنامج حافز العاطلين عن العمل من البرامج الهامة التي تخدم عدد كبير جداً من الشباب العاطلين عن العمل ولا يتوفر لديهم وظيفة محددة وبالتالي لا يوجد لديهم دخل شهري ثابت، ومن هنا حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على توفير سبل الدعم الممكنة لهؤلاء الفئة من الشباب وهو من خلال برنامج حافز العاطلين عن العمل أو حافز الطاقات، فمن خلال التسجيل في هذا البرنامج ومراجعة الشروط والموافقة على الطلب يتم صرف راتب شهري لمدة عام من قبول الطلب مع توفير بعض البرامج التدريبية التي تساعد الشباب في الالتحاق بوظائف تتناسب مع المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

خطوات التقديم في برنامج حافز العاطلين عن العمل 1443

تم إصدار هذا البرنامج بمصدر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب العاطلين عن العمل وتوفير دخل شهري لمدة عام، وطريقة التقديم هي:

التوجه إلى بوابة الطاقات للعاطلين عن العمل.

ثم النقر على أيقونة الباحث عن العمل.

بعد ذلك سيظهر أمامك نموذج التقديم.

قم بملئ البيانات المطلوبة للتقديم بشكل صحيح.

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على إعانة مالية من برنامج حافز العاطلين عن العمل

لقد حددت الحكومة السعودية بعض من الشروط والضوابط لقبول طلبات الحصول على الدعم المادي من برنامج حافز العاطلين عن العمل وهذا لكي يتم قبول طلب أكثر المواطنين احتياجًا، الشروط هي:

يقدم دعم العاطلين عن العمل إلى المواطنين السعوديين.

مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد سبق وحكم عليه بقضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

ألا يكون المتقدم قد فصل عن عمله مسبقاً بسبب الإهمال او ارتكاب الجرائم.

الدخول إلى الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج.

التسجيل في وزارة العمل للحصول على الدعم المادي.

رواتب اعانة حافز العاطلين عن العمل 1443

يتم صرف الدعم لمدة عام بشكل شهري بالشكل التالي: