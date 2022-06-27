نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1443 متي ينزل للمستفيدين شهر يونيو 2022 بالشروط والفئات المستحقه في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور 1443 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو الجاري 2022م، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية لمواطنيها الذين يحتاجون بشكل فعلي إلى المساعدات والمعونات المالية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بكل راحة تحت ظل وطنهم السعودية، وسنوضح لكم موعد نزول الراتب والشروط الواجب توافرها حتى يكون المتقدم مستحقًا للدعم.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2022م
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطوّر لشهر يونيو الجاري لعام 2022م وأكدت أن موعد الصرف يبدأ من يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو 2022م والذي يوافق من السنة العربية يوم الأول من شهر ذي الحجة هـ وموعد صرف الراتب سيكون بدءًا من يوم الأحد من الأسبوع الذي يليه لأن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية في السعودية لكل القطاعات.
الفئات المستحقة لخدمة الضمان الاجتماعي المطوّر
- المواطن أو المواطنة السعودية التي بدون أب أو توفى والدهم.
- المرأة الأرملة أو المطلقة سواء كانت سعودية أو أجنبية ولديها أطفال من أب سعودي.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لم يعد في قدرتهم العمل.
- السيدات التي ليس لديهن أي مصدر لكسب الرزق ولا زوج يعولهن هن وأطفالهن.
- الأسر التي تم هجرها أو التي ليس في قدرتها تلبية احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم.
شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ
- يجب أن كل من المتقدم أو المتقدمة سعوديين الجنسية من الأصل والمنشأ ويشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- تقديم وثيقة الزواج بالنسبة إلى المواطن المتزوج حتى يثبت حالة زواجه ومدى احتياجه إلى المساعدة.
- بالنسبة إلى المرأة التي تتقدم للحصول على الراتب وكانت مطلقة أو أرملة يجب أن تقوم بتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك وشهادة ميلاد أطفالها (إن وجد).
- الدعم لا يشمل المواطنين الذين يقيمون في أي دار من دور الإيواء الموجودة في المملكة العربية السعودية.
- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية التي يتم مطالبة المواطن بها ويجب كتابة كل البيانات بشكل صحيح.
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