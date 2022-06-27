دولة عربية جديدة تشهد الموجة السادسة لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، إن "الوضع الوبائى بات مقلقا فى فلسطين بعد ارتفاع عدد الإصابات التى تم تسجيلها مؤخرا"، داعية الأهالى إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خصوصا بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.
كما ناشدت بضرورة أخذ جرعات التطعيم الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خصوصا بالنسبة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات، حيث تم تسجيل نحو 1000 إصابة فى الضفة الغربية المحتلة لوحدها.
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