مقتل 4 وإصابة 300 فى انهيار مدرج حلبة مصارعة ثيران بكولومبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "بى بى سى"، وقع الحادث فى مدينة "إل إسبينا" خلال عرض محلى لمصارعة الثيران، وهو حدث شعبى ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.

كما نشرت قناة "الغد" الإخبارية، مقطع فيديو لحالة من الفوضى والذعر بين الأشخاص، وظهر آخرون يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول فى المضمار.

ومن جانبه، قال الرئيس الكولومبى جوستافو بيدرو، فى تغريدة: "أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص أو حيوانات"، مذكرًا بحادثة سابقى قتل فيها مئات الأشخاص فى حلبة أخرى فى مدينة سينسيليخو فى شمال البلاد فى العام 1980.