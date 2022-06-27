إصابات كورونا عالميا تسجل رقما قياسيا جديدا.. وهذه الدولة بالصدارة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و329 ألفا و161 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 86.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 670 ألفا و229 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات أكثر من 524 ألف حالة.