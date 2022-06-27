إسقاط 10 طائرات مسيرة.. روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - إن القوات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ من طراز "جراد" MLRS، ومدفع هاوتزر M-777، ومدفعى هاوتزر جياسينت بأسلحة عالية الدقة.

وأضاف أنه تم استهداف ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكى فى كييف يوم أمس الأحد، كما أشار الى أن القوات المسلحة الروسية دمرت أمس بالقرب من مصفاة النفط فى ليسيتشانسك، مجموعتى استطلاع عسكرية ضمت 14 متطرفا ومسلحا، الأولى كانت من مواطنى دول أوروبية، والثانية تضم مرتزقة من جورجيا.

ونوه المتحدث إلى أن الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية دمرت ثلاثة مستودعات تحتوى على ذخيرة وصواريخ وأسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، كما ضربت القوات الجوية نقطة انتشار الكتيبة 106 من لواء المشاة الآلى 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نيكولاييف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.