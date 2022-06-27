نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ÑØW” هنا كشف نقاط فضاء التلاميذ ٢٠٢٢ رابط نتائج البيام الباك 2022 في الجزائر استخراج كشف النقاط نتائج الفصل الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف نقاط فضاء التلاميذ ٢٠٢٢ رابط نتائج البيام الباك 2022 في الجزائر استخراج كشف النقاط نتائج الفصل الثاني تم التصريح من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن طريقة استخراج النقاط الفصل الثالث والفصل الثاني، والتي من المقرر أن يتم ذلك من خلال الأرض الرقمية التابع للوزارة، وأنه سيتم الحرص على تقديم الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج الفصلية للأبناء ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف نقاط فضاء التلاميذ ٢٠٢٢ رابط نتائج البيام الباك 2022 في الجزائر استخراج كشف النقاط نتائج الفصل الثاني.

خطوات التسجيل بفضاء أولياء التلاميذ

يوجد مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ لعام ٢٠٢٢، والتي من بينها.

لابد من الذهاب إلى موقع فضاء أولياء .

. سيظهر بعد ذلك واجهة الموقع، حيث يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعدها يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول في حالة إذا تم التسجيل سابقاً.

ملء البيانات المتواجدة على الصفحة.

ضرورة إدخال البريد الإلكتروني، وبعد ذلك يتم تسجيل كلمة السر.

إعادة إدخال نفس الكلمة، ثم لابد من إعادة إدخال رقم الهاتف.

النقر على أيقونة موافق.

كتابة جميع المعلومات المتعلقة بولي التلميذ بالمكان المخصص.

كشف نقاط فضاء التلاميذ ٢٠٢٢

حيث أنه يمكننا الكشف عن النقاط في فضاء أولياء التلاميذ، لابد من إتباع، هذه الخطوات ومنها.

يتم الضغط على أيقونة أبناء المتمدرسين.

يقوم ولي الامر بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

إدخال جميع بيانات التلميذ وهي الاسم وتاريخ الميلاد ورمز التلميذ وهو عبارة عن الرمز التعريفي المدرسي.

يكون متواجد بالشهادة المدرسية التي تقوم المؤسسة التعليمية باستخراجها.

خطوات استخراج كشف النقاط

بعد الانتهاء من عملية التسجيل لأولياء التلاميذ، أصبح بإمكانهم الاطلاع على النتائج الخاصة بأبنائهم الذين ينتمون إلى الفصل الأول، وأيضاً نتائج الطلاب بالفصل الثاني والعمل على كشف النقاط بالفصل الثالث والتي يتم من خلال هذه الخطوات.

الضغط على أيقونة نتائج أبنائي.

بعد ذلك يتم النقر على الفضل الدراسي.

يقوم بالنقر على أيقونة الفصل الدراسي الثاني.

يتم النقر على أيقونة نسيت كلمة المرور في حال نسيانها.

موقع الديوان الوطني

أعلنت وزارة التربية الوطنية من خلال بيانها أن النتيجة سوف تتاح على موقعين وهما موقع الديوان الوطني، وموقع فضاء الأولياء، وأنه سوف يتاح لكل طالب أو ولي أمر الدخول على أحد الموقعين والقيام بالحصول على النتائج والذي يتم من خلال هذه الخطوات ومنها.

يتم الدخول على موقع الديوان الوطني .

. النقر على نتائج شهادة التعليم المتوسط.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على عرض النتيجة.

توفير النتيجة إلكترونيا حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة من المنزل.

ويمكننا أيضًا التعرف عليها بسهولة بطريقة الكترونية حتى يتم توفير الوقت وبدون ضياع الوقت والجهد للذهاب للمدارس.