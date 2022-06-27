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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد نستعرضها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث تعتبر منصة اعتماد البوابة الإلكترونية الرسمية التي تتبع لوزارة المالية السعودية، ويتمكن العاملين في القطاع العام والخاص من خلالها بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها الوزارة عبر التسجيل في منصة اعتماد للأفراد، وتقدم منصة اعتماد الأفراد أعلي مستويات الموضوعية والشفافية لجميع المنافسات الحكومية من خلال عرض وشراء المناقصات، والتي تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للشركات في القطاع الخاص مما يزيد من تحقيق الشراكة بين القطاعات التجارية والمصانع بالمملكة، وتتولى منصة اعتماد مهمة تسهيل وإنجاز عمليات التوثيق وتسجيل العقود الإلكترونية في أقل وقت ممكن وبأقل المجهود مما يزيد من ضمان سهوله المعاملات المالية، ومن خلال هذا أو التقرير مقدمه طريق الدخول منصة اعتماد الأفراد النفاذ الموحد، وخطوات الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية وطرق التواصل مع منصة اعتماد.

رابط تسجيل دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد

تقدم منصة اعتماد الإجراءات والمعاملات مؤتمنة لتسهيل الأعمال والمعاملات المالية والتجارية بالمملكة العربية السعودية، كما تساعد منصة اعتماد المؤسسات في تحليل الأداء لتحقيق مستويات عالية في اتخاذ القرار السليم من خلال خدمة التقارير والمؤشرات المتوفرة عبر المنصة، وتوفر المنصة للحكومة ضمان تحقيق معاملات الشفافية التي تتم بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مما يزيد من الإنتاجية بالمملكة، وفيما يلي عرض لطريقة تسجيل دخول منصة اعتماد للأفراد عبر النفاذ الموحد:

التوجه إلى منصة اعتماد ا لنفا ذ الموحد. اضغط على أيفونه تسجيل الدخول. ثم انقر على تسجيل دخول الأفراد. إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال عمليه الدخول. إضافة رقم الهوية الوطنية. تسجيل كلمة المرور في أبشر. إدراج رمز التحقق المرئي. قم بتأكيد التسجيل من خلال إدخال رمز التحقق الذي أرسله الموقع لك على رقم جوالك.

رابط دخول منصة اعتماد الأفراد النفاذ الموحد

يمكن للعميل الدخول إلى منصة اعتماد عبر نفاذ الموحد في حال مشاركته بالمنافسات والمشتريات، حيث يقوم الموقع بإعادة توجيه العميل إلى الحساب الخاص به في وزاره التجارة والاستثمار، حيث يمكن من خلال المنصة طرح الكراسات وشرائها وتقديم العروض وفحصها وتقييم الفني للعروض والترسية، ونقدم لكم فيما يلي خطوات دخول منصة اعتماد النفاذ الموحد:

الضغط على رابط منصة اعتماد . اختيار أيفونه تسجيل الدخول. إدخال البيانات التالية في الخانات المخصصة لها بدقه عالية: إدخال رقم السجل المدني.

إضافة كلمة المرور.

إدراج رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. انقر على تبويب تسجيل الدخول وفي حل مشاركته في أحد المنافسات أو المشتريات يتم توجيهك إلى وزارة التجارة والاستثمار من خلال الحساب الشخصي على الموقع.

طرق التواصل مع منصة اعتماد

يمكن للعملاء تقديم كافة اقتراحاتهم واستفساراتهم من خلال عدة طرق توفرها وزاره المالية السعودية عبر منصة اعتماد، كما يمكن تقديم شكوى في حال وجود مشكلة تواجه المستفيد في استخدام الحساب الشخصي على المنصة، ونستعرض لكم فيما يلي كيفية التواصل مع منصة اعتماد:

يمكن للمستفيد تسجيل طلباته سواء كان شكوى أو استفسار أو اقتراح إلكترونيًا من خلال نموذج “تواصل معنا” عبر تتبع الخطوات التالية: الدخول إلى رابط نموذج تواصل معنا الموجود على منصة اعتماد. قم بالضغط على خيار القطاع المطلوب. إدخال كافه البيانات المطلوبة. قم بإرسال الطلب. يقوم النظام بإعلام المستفيد برقم الطلب. يتولى القائمين على المنصة مهمة معالجة الطلب. ثم يتم إشعار المستفيد بنتيجة معالجة طلبه.

الإنصال على رقم منصة اعتماد الموحد والمجاني 19990.

الحساب الرسمي لمنصة اعتماد الإلكترونية عبر موقع التدوينات العالمي تويتر .

. الحساب الرسمي لمنصة اعتماد وزارة المالية على تطبيق لينكد .

. الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة اعتماد.

كما توفر المنصة إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

تحميل تطبيق منصة اعتماد منافسات حيث يمكن التواصل من خلاله والتحميل متاح لأجهزة الايفون ، كما يمكن تحميل تطبيق اعتماد منافسات على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد.

طريقة الاستعلام عن الرواتب عبر منصة اعتماد

تقدم منصة اعتماد الرواتب للأفراد خدمه التعرف على المستحقات المالية للموظف، ويتم ذلك بعد الحصول على تفويض من الجهة التي يعمل بها، وفيما يلي خطوات منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب برقم الهوية:

تسجيل الدخول على البوابة من خلال إدخال البيانات التالية: أدجال كلمه المرور ورقم الهوية الوطنية للموظف.

إدراج رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة. الضغط على قائمة الاستعلام عن مستحقات الرواتب ثم اختيار الشهر المطلوب الاستعلام عن الراتب فيه. انقر على أيقونة بحث. يقوم النظام باطهار النتيجة في غضون ثواني قليله.

تجديد اشتراك منصة اعتماد منافسات

منصة اعتماد تتولى تقديم خدمات إلكترونية مميزه للعملاء والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فيتم من خلال المنصة إدارة المنافسات والمشتريات بشفافيه عاليه، وتوفر المنصة للمؤسسات التقييم الفني لكافه المنشآت الحكومية والخاصة، كما تقوم المنصة بالإعلان عن الكثير من المناقصات ويتم من خلال المنصة تدقيق عروض المناقصات بشكل إلكتروني، كما تقوم المنصة باستجمال معاملات الشراء وخدمه الدفع عبر سداد ونستعرض لكم فيما يلي طريقه التسجيل في منصة اعتماد:

الولوج إلى الموقع الرسمي للمنصة. من الصفحة الرئيسية قم باختيار أيقونة تسجيل جديد. ملء كافة الفراغات بالبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. يقوم الموقع بإرسال رسالة تأكيد على الإيميل الخاص بالمستخدم المسجل في الموقع. استكمال إدخال باقي بيانات التسجيل. في هذه الخطوة يتم طباعة التفويض على ورق الشركة أو المؤسسة ثم القيام بالتصديق على التفويض من الغرفة التجارية. يقوم المستخدم برفع نسخه من التفويض إلكترونيا على المنصة لكي يتمكن من تفعيل الحساب.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

تضم منصة اعتماد للأفراد الكثير من البوابات التي تقدم الخدمات الآلية المميزة من وزارة المالية السعودية للمستفيدين، ولكن يجب استيفاء الشروط التالية للتمكن من الاستفادة بهذه الخدمات:

عند التسجيل في منصة اعتماد وإنشاء حساب جديد على المنصة يجب الموافقة على الشروط والأحكام المبرمة في تسجيل الدخول في العقد.

الموافقة على شروط والأحكام وفي حال مخالفة هذه الشروط يتعرض العميل للمسائلة القانونية.

يجب على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل في المنصة بدقة، حيث يجب أن تكون هذه البيانات جميعها صحيحة.

من ضوابط دخول اعتماد الأفراد أن المنصة غير مسؤولة نهائيا عن أي خطأ في البيانات أو المعلومات المدخلة عند التسجيل في المنصة.

صرح القائمين على المنصة على ضرورة متابعة المستفيد لشروط التسجيل في المنصة بشكل مستمر، لأن هذه الشروط والضوابط متغيرة وغير ثابتة، حيث يتم إجراء تعديلات على شروط منصة اعتماد من فترة إلى أخرى.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض طريقة تسجيل دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد مع إدراج رابط دخول اعتماد النفاذ الموحد، كما استعرضنا خطوات التسجيل في منصة اعتماد الأفراد ورقم منصة اعتماد الموحد وكالة طرق التواصل الرسمية مع المنصة مع شرح كيفية الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد الأفراد.