ديوان المظالم تقديم شكوي تسجيل دخول معين

ديوان المظالم تقديم شكوي، حيث يعد ديوان المظالم هو أحد أهم الهيئات القضائية الإدارية في المملكة العربية السعودية، فهي هيئة مستقلة تعمل علي التعاون مع ملك المملكة بشكل مباشر، حيث تسعي منصة ديوان المظالم إلى وضع طرق محددة لإرساخ الإنصاف والعدل وأن يوجد بواسطتها رقابة فعالة فيما يخص المستوى القضائي وذلك فيما يخص الأعمال الخاصة بالإدارة عن طريق الدعاوى التي تعرض عليها، وهذا بغرض ضمان تطبيق اللوائح والأنظمة وتمكين صاحب الحق من التظلم والحصول علي حقه، فالغرض الأساسي هو حماية الحقوق وأيضاً تطبيق الأحكام الشرعية والتحقيق للعدل لكل طرف في المملكة، وسوف نوضح لكم رابط ديوان المظالم تقديم شكوي.

ديوان المظالم تقديم شكوي

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل القيام بتقديم شكوى بواسطة نظام معين بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وهذه هي الخطوات:

يجب الانتقال إلي بوابة ديوان المظالم: تسجيل دخول.

النقر علي الدخول من منصة معين الإلكترونية.

اختيار تبويب (صندوق الخدمات القضائية).

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول.

سوف يتم تلقي رسالة تحتوي على رمز التحقق عن طريق الجوال.

إدخال رمز التحقق في المكان الخاص بذلك.

النقر علي تبويب التقديم لمطالبة جديدة.

الموافقة علي شروط الاستخدام الخاص بأداء الخدمة.

إدخال النص الخاص بموضوع الدعوى الذي يرغب الشخص في تقديمه.

تسجيل جميع البيانات الخاص بالشخص المدعى عليه.

استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وإدخال المعلومات الخاصة بالاتصال بشكل صحيح.

الاحتفاظ برقم الطلب حتي يتم الاستعلام من شاشة طلباتي عن الطلب المقدم.

نظام معين تسجيل دخول

يمكن بكل سهولة أن يتم تسجيل دخول منصة معين داخل الخدمات التي يتم عرضها من جانب ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي خطوات الدخول: